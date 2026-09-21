कहूं कि ना कहूं

अगर आपका दिल किसी बात को,

किसी से कहने को कह रहा है।



और दिनभर आप इस उधेड़बुन

में रहते हैं, कहूं कि ना कहूं।



डरिए मत कह डालिए ।

अंजाम जो होगा देखा जाएगा।।

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26 मिनट पहले