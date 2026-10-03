अब बच्चों का वक्त आ गया है।

बढ़ती उम्र चेतावनी दे रही है।

अगर ख़ुशी और शांति चाहते हो।

तो घर के किसी कोने में हो लो।

अब बच्चों का वक्त आ गया है।

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एक घंटा पहले