"मोबाइल जिसका नाम पड़ा "

मर्टिन ने बनाया दिव्य यंत्र, मोबाइल जिसका नाम पड़ा,

सफल हुआ विज्ञान युग,

मानव मिलाप आसान हुआ ।।



धीरे-धीरे प्रगति हुई,

मोबाइल मन की चाह बन गयी ,

बच्चे बूढे युवा सबकी,

नींद चैन दिन रैन बन गई ,



रिश्ते- नाते उसी पे बनते,

फेसबुक ,इंस्टा ऐप आ गया,

दूरी घटी मिलों की लेकिन,

दिल में मिलों दूरी आ गयी ।।



इस यंत्र का देखो कमाल,

हल होते सारे सवाल,

जो काम होते थे घंटों के ,

सेकंड में हो जाते हैं,

ज़न क्या जाने इस जग में,

मोबाइल ही सर्वज्ञ हो गया ,

सात समुन्दर पार भी देखो ,

क्षण- भर का एक पंथ हो गया ।।



यह अभिशाप है या वरदान ,

यह हुआ नहीं है सर्वविदित,

करें अनुपयोगोपयोग हम,

यह स्वविवेक पर है आधृत ।।







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एक घंटा पहले