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"मोबाइल जिसका नाम पड़ा "

Arpita Yadav

Arpita Yadav

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                            मर्टिन ने बनाया दिव्य यंत्र, मोबाइल जिसका नाम पड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल हुआ विज्ञान युग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव मिलाप आसान हुआ ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे प्रगति हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल मन की चाह बन गयी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे बूढे युवा सबकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद चैन दिन रैन बन गई ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते- नाते उसी पे बनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेसबुक ,इंस्टा ऐप आ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी घटी मिलों की लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में मिलों दूरी आ गयी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस यंत्र का देखो कमाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल होते सारे सवाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो काम होते थे घंटों के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेकंड में हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़न क्या जाने इस जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल ही सर्वज्ञ हो गया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात समुन्दर पार भी देखो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण- भर का एक पंथ हो गया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अभिशाप है या वरदान ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह हुआ नहीं है सर्वविदित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें अनुपयोगोपयोग हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह स्वविवेक पर है आधृत ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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