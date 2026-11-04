गंगा जैसी निर्मल है वो सीता जैसी पावन है वो

गंगा जैसी निर्मल है वो

सीता जैसी पावन है वो

ये बात समाज को

कौन भला समझायेगा

लगा दाग जो दामन पर

नीर नहीं धुल पाएगा।



तन से रही मजबूर,मगर

मन से है वो शुद्ध बड़ी

कहां रहा अधिकार कभी

इस तन पर खुद नारी का

समझ खिलौना खेल गए

अस्मत के लुटेरे बनकर

लगा दाग जो दामन पर

नीर नहीं धुल पाएगा।



नहीं है वो चरित्र हीन

कैसे जग को बतलायेगी

अग्नि पर चलकर भी

वो दोषी ही कहलाएगी

प्रमाण चरित्र का यहां भला

दे कौन ही पाया है

फिर भी बार बार नारी से ही

चरित्र का प्रमाण मांगा जाता है।



गंगा जैसी निर्मल है वो

सीता जैसी पावन है वो

ये बात भला समाज को

कौन ही बतलाएगा

लगा दाग जो दामन पर

नीर नहीं धुल पाएगा।

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एक घंटा पहले