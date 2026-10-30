दिल दुखाकर वो हमारा हाल पूछते है

दिल दुखाकर वो हमारा हाल पूछते है l

देखो क्या हमसे वो कमाल का सवाल पूछते है ll

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एक घंटा पहले