मेरे होने का सबसे सच्चा प्रमाण है।

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ANURADHA TYAGI

ANURADHA TYAGI

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                            किसी ने पूछा मुझसे एक दिन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम आखिर हो ही क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल को सन्नाटा-सा छा गया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सोचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खुद से ही सवाल किया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर मैं हूँ कौन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिमाग सोचता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बैठता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधेड़बुन चलती रही…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ये तन मेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ये मन मेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम भी किसी और ने दिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर मेरी पहचान क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों का मंथन चलता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जवाब कहीं नहीं मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल पहाड़-सा सामने खड़ा रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर तुम क्या हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मैं क्या हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भीतर से एक आवाज़ आई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तू वो नहीं, जो दुनिया ने तुझे नाम दिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू वो भी नहीं, जो आईने में दिखाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो वह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सब कुछ छूट जाने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे भीतर शेष रह जाता है…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को पाने की यह तलाश ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने का सबसे सच्चा प्रमाण है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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