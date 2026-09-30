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मैं पापा की कॉपी हूँ।

Anupama Arya

Anupama Arya

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                            मैं पापा की कॉपी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर कॉपी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पन्ने अपने भी होने चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मैंने भी बचाकर रखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों-कॉपियों के अंदर से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे उसका चेहरा अच्छा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरा भी हो सकता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन यादों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन बातों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मैंने भी कभी जी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन अनजानी राहों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अंदर कहीं मिलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं भी निकल पड़ती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आदतें उनकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें चली आईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते में ही बदल दीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे वो ठहराव पसंद आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजानी राहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से मिल जाना भाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाय पर चर्चा करती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को अपने दर्पण में देखती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी आँखों की भाषा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे की मुस्कान हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी लिखावट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्द मेरे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी तरह लिखना चाहती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर रंग को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें भरना चाहती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उधार के ही सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हाथों की लकीरों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलना चाहती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कुछ लकीरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो थोड़ा-बहुत बताती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लकीरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी कहानी कहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें अपनी कहानी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नई लकीरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोड़ना चाहती हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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