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बेटियाँ ही नहीं ।

Anupama Arya

Anupama Arya

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                            आज अस्पताल में एक औरत मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मुझे देखकर कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़कियाँ बहुत कुछ करती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने माता-पिता के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब छोटी होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उनकी लाड़ली होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके आगे-पीछे घूमती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बड़ी होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की माँ बन जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बात अच्छी लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कभी मेरी सोच भी यही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर न जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने धीरे से कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बेटे कम होते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी तो एक घर की नींव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप-छाँव की तरह खड़े होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की जिम्मेदारियों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप बोझ ढोते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्क बस इतना है शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़कियाँ अपना होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा ज्यादा जता देती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप निभा देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें माँ की खामोशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पिता की आँखों के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़े काले धब्बे दिख जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीने के हिसाब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी फिक्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और थोड़ा ज्यादा प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको पता होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा कहेंगे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछने पर बस इतना कहेंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सब ठीक है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मुस्कुराहट के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितनी बातें छुपा लेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ फोन पर आधी बात करेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी आधी-अधूरी बातों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बातों में मिला देगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बेटे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की दीवारों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ी हुई पुरानी चादर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में रखे सामान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका हाल जानना पड़ेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तभी उधर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर की आवाज़ आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास खड़े लोगों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर सुनाई दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अब भी मुझे ऐसे देख रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे उनके अनुभव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी कुछ और कहना चाहते हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब मैं बहस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं पड़ना चाहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न यह साबित करना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कौन ज्यादा करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपनी बदली हुई सोच के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ना चाहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो मेरी तरफ़ मुड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुस्कुराई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी उनको छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ गई।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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