क्योंकि फूल होने का मतलब है

मुझे फूल पसंद है

फूल होना कमजोरी नहीं है

फूल होना पानी होना है

जब जब मैं फूल होने का

अनुभव करता हूँ

सर्वस्व होने का अनुभव करता हूँ

क्योंकि फूल होने का मतलब है

अपने को मिटा कर भी ना मिटना

फूल होने का मतलब है 'कर्ण' हो जाना

फूल होने का मतलब है-

खुशबू हो जाना

क्योंकि फूल होना कमजोरी नहीं है

फूल होने का मतलब है

जितना इस पृथ्वी से लिया है

उससे कहीं अधिक वापस देना

फूल होने का मतलब है

अहम् का ना होना

फूल होने का मतलब है

बलिदानी होना

फुल होने का मतलब है

सर्वस्व होना |

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एक घंटा पहले