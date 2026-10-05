गले नाग हारा चित भस्म धारी

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                            अनंता शिवात्मा परात्मा प्रमाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभेदी अछेदी अनादी विधाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपासिंधु ज्ञानी महायोग राजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमामीश ओंकार कैलासवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जटाजूट गंगा धरे भाल चंद्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उमानाथ ध्यानी तजे योग तंद्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रमाये भभूती बने जो विरागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमामीश ओंकार कैलासवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजेया अभेद्या अगम्या अगोचर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चराचर जगत् में रमे जो निरंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महामोह माया तजे जो प्रकाशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमामीश ओंकार कैलासवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्मशानो विहारी भयंकर अघोरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाशक्ति शाली कपाली कठोरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरीशा गणेशा सुरेशा महेशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमामीश ओंकार कैलासवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उमा अंग वामे सजे जो भवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें पूजते देव गंधर्व ज्ञानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परा ब्रह्म वेदांत गावे सुवाणी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमामीश ओंकार कैलासवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपाला त्रिशूला करो में सजाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा भक्त के ताप काटे बचाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधाता कृपा के सदा शांत वासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमामीश ओंकार कैलासवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललाटे सजे तीसरी आंख न्यारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बने यक्ष राजा कुबेरा सखा भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपर्णा पती पुण्य राशी सुहासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमामीश ओंकार कैलासवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले नाग हारा चित भस्म धारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भवं वेद सारा महा निर्विकारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनोजं जलाये बने जो विनाशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमामीश ओंकार कैलासवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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