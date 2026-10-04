स्वर्ग धरा पर आया

कहीं धूप, कहीं छाया

कभी कोई मुझे रुलाया

कभी कोई मुझे हंसाया

है जीवन में मोह माया

है स्वस्थ मन और काया

तो स्वर्ग धरा पर आया।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले