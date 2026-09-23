स्वदेश का उत्थान

छोड़ छाड़ कर सारी बातें स्वदेश उत्थान की बात करूं

छोड़ छाड़ कर काम सारे स्वदेश उत्थान के काम करूं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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30 मिनट पहले