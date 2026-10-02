समय प्रबंधन

समय प्रबंधन से बड़ा कोई प्रबंधन नहीं है

है कहां वह जगह जहां कोई बंधन नहीं है?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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47 मिनट पहले