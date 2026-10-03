समय नहीं मिला

देर तक सोना

फिर वही रोना

रोना,समय नहीं मिला

देर रात तक जगना

फिर कहना

समय नहीं मिला।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले