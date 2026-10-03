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सहज कुमार और काश्मीर

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            आईए काश्मीर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग से सुंदर काश्मीर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्च से अगस्त के बीच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्मी में आराम पाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसंत ऋतु में आइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग सुख पाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिसंबर से फरवरी में आइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ से ढकी पहाड़ियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेती हैं अंगड़ाइयां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां हरे भरे पहाड़ हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों के बागान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्तशिल्प कला देखिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डल झील की छटा देखिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकारा की सवारी कीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा का स्वर्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यहां गुल मर्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं पहलगाम व सोन मर्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शालिमार्ग बाग देखिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुगल गार्डन देखिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केसर,कश्मीरी कहवा,वाजवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाश्मीना वाल्स,अखरोट और बादाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुबानी खाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश्मीर आईए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग सुख पाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राकृतिक सुंदरता यहां भरमार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां एक स्वर्ग से सुंदर संसार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां के लोग होते हैं सुंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों का व्यवहार और सुंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग कहीं है धरा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह है यहीं पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यहीं पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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