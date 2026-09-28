सबका हित चाहो

सबका हित जो चाहे

उसका हित वो चाहे

सबसे बड़ा है वही

जिसने रची यह मही

इसलिए कर सकते हो तो भला करो

न बुरा सोचो न किसी का बुरा करो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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35 minutes ago