प्यारा, दुलारा मुजफ्फरपुर

जहां जनक जी राज किए

जहां वज्जि,लिच्छवी राज किए

जहां मौर्य और गुप्त वंश राज किए

जहां राजा हर्षवर्धन राज किए

अठारहवीं शताब्दी में शहर जो बना

1875 में जिला जो बना

खुदी राम,प्रफुल्ल चाकी ने साहस जहां दिखाया

किंग्स फोर्ड के बग्गी पर जम कर बम बरसाया

1920 में गांधी बाबा जहां आए

यश कीर्ति अथाह वे जहां पाए

शहर वही मुजफ्फरपुर कहलाए

है जो शाही लीची की नगरी

है जो आम अमरूद की नगरी

छलके जहां साहित्य की गगरी

छलके जहां संस्कृति की गगरी

है जो व्यापार की राजधानी

है जो व्यवहार की राजधानी

है जो शिक्षा दीक्षा की राजधानी

मिले जहां जहान को दाना पानी

सूता पट्टी है जहां

जिसे जाने जहां

मेरे दिल के जो करीब है

जहां बाबा नाथ गरीब हैं

जो हिंदुस्तान का कोहिनूर है

वह मेरे प्यारा,दुलारा मुजफ्फरपुर है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले