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प्यारा, दुलारा मुजफ्फरपुर

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            जहां जनक जी राज किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां वज्जि,लिच्छवी राज किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां मौर्य और गुप्त वंश राज किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां राजा हर्षवर्धन राज किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अठारहवीं शताब्दी में शहर जो बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
1875 में जिला जो बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदी राम,प्रफुल्ल चाकी ने साहस जहां दिखाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंग्स फोर्ड के बग्गी पर जम कर बम बरसाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
1920 में गांधी बाबा जहां आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश कीर्ति अथाह वे जहां पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर वही मुजफ्फरपुर कहलाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जो शाही लीची की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जो आम अमरूद की नगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलके जहां साहित्य की गगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलके जहां संस्कृति की गगरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जो व्यापार की राजधानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जो व्यवहार की राजधानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जो शिक्षा दीक्षा की राजधानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिले जहां जहान को दाना पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूता पट्टी है जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जाने जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल के जो करीब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां बाबा नाथ गरीब हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हिंदुस्तान का कोहिनूर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे प्यारा,दुलारा मुजफ्फरपुर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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