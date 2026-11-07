मुखैटे लगाए हुए

एक नहीं

दो नहीं

लोग कई मुखैटे लगाए हुए हैं

लोग अंदर चाकू छिपाए हुए हैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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19 मिनट पहले