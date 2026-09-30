मीठास घोलो

शत्रुओं से बात मत करो

पर जब बात करो

प्यार से बात करो

भले लड़ो लड़ाई

पर मुंह पे लाओ मिठाई

मीठास घोलो

जब तुम बोलो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले