उसी सरकार ने गिराई मेरी दीवार

बनाई हमनें सरकार

चुनी हमनें जनता की सरकार

उसी सरकार ने गिराई मेरी दीवार

वाह! रे मेरी सरकार

तेरी जय जय जय कार

है लोकप्रिय सरकार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले