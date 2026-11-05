मुजफ्फरपुर में मन खाए हिचकोले मन मेरा डोले

मन मेरा डोले

तन मेरा डोले

खाए हिंडोले

देख कर सुंदर संसार

देख कर प्रकृति की प्यार

देख गंगा यमुना की धार

देख खेत खलिहान

देख गंगा का मैदान

देख भृगु स्थान

देख आम अमरूद के बागान

देख शाही लीची की शान

देख लीची के बागान

देख शिव की नगरी

छलके साहित्य के गगरी

देख गरीब नाथ मंदिर

देख छिन्नमस्तिका मंदिर

मुजफ्फरपुर में मन खाए हिचकोले

मन मेरा डोले

तन मेरा डोले

देख वीर जवान

देख गंगा की लहर

देख बलिया शहर

देख बैरिया शहर

मन मेरा डोले

तन मेरा डोले।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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50 मिनट पहले