जिस काम में मन लगता नहीं

जिस काम में मन लगता नहीं

उस काम को मैं करता नहीं

करना ही पड़े तो कर डालूं

पर पूर्णता कहां से लाऊं?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

27 मिनट पहले