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मैं खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी की कहानी हूं

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            मैं मुजफ्फरपुर शहर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जाग्रत हर प्रहर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे एम्स चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बड़ा हवाई अड्डा चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे रेडियो स्टेशन चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे विकसित बनना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे हिंद में हुलसित बनना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पल पल पुलकित रहना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे यही कहना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मुझे सुप्रसिद्ध बनना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अंदर लीची की मीठास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे जग कीआस है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पूरा विश्वास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वच्छ सुंदर रहना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुजफ्फरपुर शहर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जार्ज फर्नांडीज का शहर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानकी जी का शहर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दिनकर का कर्म स्थान हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'का कर्म स्थान हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रखता प्रथम स्थान हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास ग़रीब नाथ मंदिर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास हनुमान मंदिर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास चिकित्सा महाविद्यालय है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास विश्व विद्यालय है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं व्यापारिक,सांस्कृतिक,साहित्यिक राजधानी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी की कहानी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जीवित शहर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदुस्तान का कोहिनूर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुजफ्फरपुर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहां दूर हूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भारत मां की जिंदगानी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सस्ता शहर हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जगा हर प्रहर हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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