मैं सच लिखूंगा

न मैं बिकूंगा

न मैं झुकूंगा

मैं सच लिखूंगा

मैं विरोध में दिखूंगा

मैं विरोध करना सिखूंगा

मैं सच सच सदा लिखूंगा।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले