मधुर मुस्कान से

जो शेर से लड़ जाता है

हक़ पर अड़ जाता है

हर जंग जीत जाता है

वही हार जाता है

बंकिम नयनों के वाण से

और मधुर मुस्कान से।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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41 मिनट पहले