कर्म के तीर

मेरे हाथ में मेरा भाग्य है

मेरे कर्म में मेरा भाग्य है

बदल दूंगा मैं अपने हाथों की लकीरों को

चला कर कर्म के तीरों को।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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52 मिनट पहले