वातावरण इतना प्रदूषित है कि क्या कहूं?

वातावरण इतना प्रदूषित है कि क्या कहूं?

क्या क्या कहूं, किससे कहूं,कब कहूं?

मजबूरी है कि मैं सब सहूं

और इसी में मैं रहूं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले