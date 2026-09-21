जितना झुकोगे,झुकाएगा संसार तनो तो एक बार

कितने झुकोगे यार!

जितना झुकोगे,झुकाएगा संसार

तनो तो एक बार

फिर करेगा स्वीकार

करेगा तेरा सत्कार

यह जुल्मी संसार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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