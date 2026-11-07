जो साहित्य पढ़ता है

जो साहित्य पढ़ता है

उसका व्यक्तित्व बढ़ता है

वह नित निखरता है

वह अंदर से संवरता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले