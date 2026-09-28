हम चरित्रवान होते

जीवन के रास्ते और आसान होते

यदि बचे हमारे अपने ईमान होते

हम छूते आसमान होते

यदि हम चरित्रवान होते।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले