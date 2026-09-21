गुरु महिमा

जो छात्र छात्राएं अपने गुरु से लड़ेंगे
वे क्या सीखेंगे, वे क्या आगे बढ़ेंगे?
जो अभिभावक बच्चों के गुरु का सम्मान करेंगे
उनके बच्चे ही कुछ अच्छा करेंगे
जो करते हैं गुरु का सम्मान
वे ही बनते हैं सफल सुजान
कबीर ने गुरू की महिमा गाई
कलाम ने गुरू की महिमा गाई
आज के बच्चे करते गुरु से लड़ाई
आज का छात्र कैसे सुंदर समाज बनाएगा
यदि वह गुरु का सम्मान नहीं कर पाएगा
गुरु के गुणगान गाओ
गुरु के कृपा से सब कुछ पाओ।
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
42 मिनट पहले
कमेंट
कमेंट X