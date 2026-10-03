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गया,पावन शहर

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            कौन है वह शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने जिसके जमाना शीष झुकाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः इस शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में आकर पितरों को तारा जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है वह शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने जिसके जमाना सर्वस्व अर्पित करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर हर वर्ष अपना शीष धरता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है वह नगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने जिसके अंबर झुक जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन कर मनुज विष्णु को धरा पर आना पड़ जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है वह स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने जिसके हर मंत्र रुक जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शीष सबका झुक जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है वह नदी नहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें जल नहीं,पर हर इंसान नहाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है वह शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां आकर सिद्धार्थ, बुद्ध बन जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां है मंगला गौरी, ब्रह्मयोनि,श्रृंग स्थान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां है राम शिला सा पावन स्थान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां है पावन निरंजना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहिल्याबाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सी वीरांगना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां है गयासुर का पौराणिक आख्यान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे वखानता गरूड़ पुराण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है वह शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां नित होता पिंडदान है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां वह स्वर्ग से सुंदर स्थान है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है वह पावन स्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई जहां सीताजी करने पिंडदान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यहीं वह पावन स्थान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां उतरे थे विष्णु भगवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिए अमर वरदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तर जाए जहां पूरा खानदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके पिंडदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां है विष्णु पद मंदिर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां है महावोधि मंदिर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बौद्ध का पावन स्थली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानती है मही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ता यहां नित विमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखते यहां नित वायुयान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह यहीं पावन स्थान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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