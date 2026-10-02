भारत मां के लाल को भूल गए

गांधी जी के

चक्कर में

नेहरू जी के

चक्कर में

भारत मां के लाल को भूल गए

हम उन सबको भूल गए

जो फांसी पर झूल गए

आजादी हम पा गए

आजाद देश कहा गए

अब याद क्यों करें हम उन दीवानों को?

उन अमर वीर जवानों को

दो अक्तूबर जब आता है

गांधी का जन्म दिन मनाया जाता है

गांधी जी के प्रतिद्वंद्वियों को भूलाया जाता है

गांधी जी के विरोधियों को भूलाया जाता है

गांधी जी के विचारों के विरोधी थे कौन?

क्या इतिहास आज तक है मौन?

क्यों इतिहास आज तक है मौन?

अंबेडकर,भगतसिंह,बोस थे कौन?

क्या उनका व्यक्तित्व है/था गौण?

गांधीजी के सामने कौन टिक सकता है?

क्या सच्चा इतिहास कोई पुनः लिख सकता है?

गांधी जी का नाम लेकर

अपने नाम के आगे " गांधी" जोड़ कर

चुनाव जीता जा सकता है

सरकार बनाया जा सकता है

गांधी जी के समाधि स्थल पर

शीष झुका कर, पुष्प चढ़ा कर

अखबार में फोटो छपवा कर

जनता के नजर में नायक बना जा सकता है?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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29 minutes ago