नहीं है दवा दर्द दिल का वैद्य के पास

नहीं है दवा दर्द दिल का वैद्य के पास

दवा दर्द दिल का है तेरे पास

बस तुम आओ मेरे पास

है मन मेरा आज उदास।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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48 मिनट पहले