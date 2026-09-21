बिना आधार के

बिना आधार के

बिना ईश्वर के प्यार के

कोई रह नहीं सकता

झूठ पर जग चल नहीं सकता।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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18 minutes ago