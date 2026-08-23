भ्रष्टाचार है कैंसर

भ्रष्टाचार है कैंसर

इसका आपरेशन कर डालो

दूर भगाओ कैंसर

बस एक आपरेशन कर डालो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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26 मिनट पहले