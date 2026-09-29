आज के जमाने का भगवान वही है

जो छल कपट से दूर है

जो अंहकार से दूर है

राम वही है

श्याम वही है

आज के जमाने का भगवान वही है

जो बोलता सही है

जो करता सही है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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56 मिनट पहले