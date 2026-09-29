बताओ ना

अब तक कितनों ने मेरे दिल को तोड़ा

मेरे प्यारे दिल को तोड़ कर छोड़ा

अब तुम भी तोड़ कर

मुझको छोड़ कर

चल दोगे क्या?

बताओ ना?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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28 मिनट पहले