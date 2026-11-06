बनो पहले इंसान

इंसान नाप आया आज आसमान

पर इंसान बन न पाया अभी इंसान ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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26 मिनट पहले