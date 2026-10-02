बात बात पर क्रोध

बात बात पर क्रोध

बात बात पर अवरोध

है जिस परिवार में

है नहीं वह प्यार में

है वह अहंकार में

है वह बेकार संसार में।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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42 मिनट पहले