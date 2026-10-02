है वह वीरों,साहित्यकारों की मिट्टी

स्वदेश प्यार में

स्वदेश प्यार से

है जुड़ा बलिया जिला

जो अंग्रेजों को दिया हिला

जिसको बागी बलिया कहाने का मौका मिला

राजा बलि का जिला

तपी भृगु का जिला

जहां वीरता के कई पुष्प खिले

जिसको मंगल पांडे,चित्तू पांडे जैसे वीर मिले

जहां से जन नायक निकले

जहां से महानायक निकले

जहां गंगा मां हैं

जहां भारत मां हैं

जहां के लोग जन्मजात वीर बलवान हैं

जहां के लोग चरित्रवान, महान हैं

जहां के लोग गुणवान हैं

जहां के माटी में गर्म रक्त की धार है

जिसे जानता सारा संसार है

जहां तेज रफ्तार है

जहां महान विचार हैं

जहां बड़े विचार हैं

जहां शुद्ध विचार हैं

जहां सद्विचार हैं

जहां हजारी जी जैसे साहित्यकार हैं

जहां जन्मे " सहज कुमार" हैं

जहां "बागी बलिया" " बलिया की मिट्टी"

और "वतन के नाम" के रचनाकार हैं

है वह वीरों,साहित्यकारों की मिट्टी

है वह सोना चांदी हीरा की मिट्टी

उस मिट्टी को कैसे भूलूं मैं?

मन करता है अंबर को छू लूं मैं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago