देखा अंदर तो आप बैठे हैं यहीं

खोजा मैं आपको गली गली

पर आप मिले नहीं कहीं

देखा अंदर तो आप बैठे हैं यहीं

झूठे ढूंढ़ता रहा मैं पूरी मही।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले