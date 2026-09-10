चाहिए धन अपार

सबको चाहिए सच्चा प्यार

पर मिलता नहीं आसानी से

सबको चाहिए धन अपार

पर मिलता है परेशानी से।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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45 minutes ago