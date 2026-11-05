जीना मरना किसीकी खातिर गवारा नहीं

जीवन अब अच्छा लगने लगा है

तन्हा मीत सच्चा लगने लगा है

जीना मरना किसीकी खातिर गवारा नहीं

हर रिश्ता कच्चा लगने लगा है

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एक घंटा पहले