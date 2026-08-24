आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Saavn: bundo mein Bassi prit"
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सावन : बूँदों में बसी प्रीत”

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सावन : बूँदों में बसी प्रीत”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की रिमझिम फुहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लायी भक्ति का अनुपम उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरित धरा ने ओढ़ी चुनरिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में जागा प्रेम अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-शक्ति का सजा दरबार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँज उठा हर ओर ओंकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरा-पार्वती के पावन चरणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा ने अर्पित किए सुमन हजार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में भक्ति घुली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँस हुई शिवमय आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मंदिर में दीप जले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटने लगी हृदय की लाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सावन केवल पूजा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मन की स्मृतियों का मौसम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की यादों का सावन बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लौट आया वह मनभावन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल बनकर घिरती यादें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदें बनकर छूती हैं तन-मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीग उठे हैं नयन अचानक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग उठा कोई भूला स्पंदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह की तपती राहों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदों ने जैसे रख दी छाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीति के धागों से बँधकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने फिर पा लिया अपना गाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज गया सपनों का उपवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महक उठा मन का संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन ने फिर कह दिया चुपके—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम रहे तो जीवन गुलज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब विदा हो रहा पावन सावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर होगा इसका इंतज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति, प्रेम और मीठी स्मृतियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख जाएँगी मन में अपना संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के चरणों में श्रद्धा रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में प्रेम की धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सावन यूँ ही लौटे जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर सुख-सौभाग्य अपार। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
45 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree