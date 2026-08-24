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मेले में- वो पुरानी कठपुतली के खेल की यादें

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            मेले में — वो पुरानी कठपुतली के खेल की यादें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेले में फिर आज सजे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-बिरंगे छोटे-छोटे संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूले, गुब्बारे, चूड़ी की खनक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मिट्टी की सौंधी-सी बहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के उस शोर में जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानों में कुछ बोल पड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं दूर से ढोलक बाजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन बचपन की ओर चला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कोने में वही पुराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठपुतली का खेल सजा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकड़ी की छोटी-सी गुड़िया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने जीवन बसा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोर हिली तो राजा नाचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रानी ने घूँघट सरकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदूषक ने हँसा-हँसाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा मेला गुदगुदाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बच्चों की आँखों में तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलग ही दुनिया होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काठ की गुड़िया जीवित लगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कहानी अपनी होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मोबाइल था, न स्क्रीन कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आभासी रंगों का संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल का वह सादा जादू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर देता था मन को गुलज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेले तो बहुत सजते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह बचपन कहाँ से लाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठपुतली की डोरें ढूँढ़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अपनी यादों में जाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की डोर खींचता रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पात्र बदलते जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेले की उन गलियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन अब भी मुस्काते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मिले जो वही कठपुतली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ठहरूँगी पल दो पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद डोर पकड़कर फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन नाचे मेरे संग चल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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