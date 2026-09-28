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फिर लौटना स्वीकार नहीं

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            फिर लौटना स्वीकार नहीं~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे जीवन में फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटना नहीं स्वीकार मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत सँजोया था तुमको कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब खोना नहीं स्वीकार मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम थे तो जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम अपना लगता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी एक मुस्कान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुःख छोटा लगता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे साथ बिताए पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी साँसों में रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते टूट जाने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के भीतर जीवित रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम केवल प्रेम नहीं थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आदत, मेरी दुनिया थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर छोटी-सी खुशी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही तो सबसे पहले थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर प्रेम सिर्फ़ साथ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास का नाम भी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मन निश्चिंत होकर ठहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सच्चा धाम भी होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन विश्वास दरका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भीतर भी टूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पास रहे या दूर हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रिश्ता उसी दिन छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लौटकर मत पूछना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों दरवाज़ा बंद मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत देर तक प्रतीक्षा की थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाकर यह मन संभला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुम्हें भुलाया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस स्वयं को चुन लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस प्रेम में मैं मिटती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे बाहर निकल लिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे बिना जीना सीखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब फिर से बिखरना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दर्द बहुत मुश्किल से सोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे फिर जगाना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे जीवन में फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटना नहीं स्वीकार मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम रहा है—रहेगा भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्वयं को खोना नहीं स्वीकार मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जो थे मेरे जीवन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सुंदर अध्याय तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उस किताब को बंद कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप आगे बढ़ना है मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत नहीं है तुमसे कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मन में कोई शिकायत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अब तुम्हारे बिना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने की मुझमें आदत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लौटो तो लौट आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी यादों के रास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन में मगर अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे लिए जगह नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
53 मिनट पहले

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