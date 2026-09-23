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दोहा-रचना~हर सोच के पीछे एक सफ़र

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हर सोच के मूल में, छिपा हुआ इतिहास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते पल की छाँव से, उपज रहा विश्वास॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप मिली तो सोच में, आया नया निखार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख की आँच में तपे, मन के भाव हजार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकर ने सिखला दिया, जीवन का व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर जिसने सीख ली, बढ़ता वह हर बार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू बनकर बह गया, मन का संचित भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द शब्द जब बन गया, खिल उठा विचार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते दे जाएँ सुख, कुछ दे जाएँ पीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों मिलकर गढ़ रहे, मन की नई लकीर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल की धूल से, उठता नया विचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव की भट्ठी में, तपता मन हर बार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देखा, जो सह लिया, बनता जीवन-ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अनुभव दे जाता, अपनी एक पहचान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रश्न के गर्भ में, छिपा हुआ उत्तर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जितना गहरा हुआ, गहरा उसका स्वर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह कठिन हो सामने, मत होना लाचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग-पग पर मिलती रही, जीवन की सौगात॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल केवल अंत नहीं, यात्रा भी है सार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते-चलते मिल गया, खुद से अपना प्यार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सोच को देखकर, मत करना अनुमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पीछे हो सके, कोई अनकहा गान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरे के पीछे है, अनुभव का संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौन के भीतर छिपा, भावों का विस्तार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच बदलती दृष्टि को, दृष्टि बदलती राह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा मन का भाव हो, वैसी दिखती चाह॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सोच के पीछे सदा, चलता कोई दौर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की स्मृतियाँ साथ ले, बढ़ता मन हर ओर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन एक सफ़र है, सोच उसकी चाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग-पग पर मिलते यहाँ, अनुभव के प्रतिफल॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सोच के पीछे छिपा, जीवन का विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की गहरी पगडंडी, ले जाती उस पार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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