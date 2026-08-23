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Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            नभ के नील नयन से झरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन उतर आया आँगन में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी मौन व्यथा घुल आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज धरा के कण-कण में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, इन्हें केवल बूँद न कहना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें कोई गीत छिपा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य गगन की नीरवता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने अपना मन लिख डाला है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बूँद पलकों पर ठहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई स्वप्न अधूरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धरा की गोद में सोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मिल गया उसे किनारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी मिट्टी की प्यास बुझाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ये अधरों से लगती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब लगता है—मौन दिशाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की भाषा कहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर क्षितिज पर मेघ घिरें तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मन भी भर आता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अनदेखे प्रिय की स्मृति का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श हृदय छू जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काली घटा के आँचल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका विरह सिसकता होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बूँदों के पार कहीं क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दीपक जलता होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ये हँसतीं पत्तों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी फूलों में खो जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धूल भरे पथ पर गिरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप कथा कह जातीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर का अस्तित्व लिए ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना गहरा अर्थ रचातीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटकर भी हरियाली बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को नवगीत सुनातीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद जीवन भी बूँद यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आना, बरसना, खो जाना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिस धरती को छू जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें अपना रंग उगा जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों मृत्यु से भय खाएँ हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मिटना भी सृजन बने?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण छोटा हो, किंतु हृदय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत प्रेम का स्पंदन बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ रोया या मन रोया था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समझना कठिन हुआ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में कौन उतर आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी स्वयं से अपरिचित हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई मौन पुकार थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई स्मृति पुरानी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदों ने बस इतना जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन है क्षणभंगुर कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हर क्षण को भर देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह-सुधा की धार से;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद बनो तो प्यास बुझाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जियो उदार से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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