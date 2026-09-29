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भोर के बाद भी

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            भोर के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर की सुनहरी पगडंडी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फिर अकेली चली हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस में भीगी घास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कदमों से पूछती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ जाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कुछ नहीं कहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते के किनारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरसिंगार झर रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफेद पंखुड़ियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी पर ऐसे बिखरी थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे रात ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कुछ अधूरे सपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को सौंप दिए हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में घुली थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की हल्की सुगंधी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस सुगंध में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक तुम्हारी याद आ गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब है न—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग चले जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उनकी उपस्थिति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस सुबह सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत सुखद था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से कोई अपेक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ मैं थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे शांत होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुराना तूफ़ान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पर मेरा अधिकार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी चुप्पी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मुस्कान पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी लौटती हुई आहट पर भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम अधिकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसी अनुभूति है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बाँधा नहीं जा सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे साथ रहने के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें बदल देने के लिए आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बहुत कुछ पीछे छूट गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बहुत कुछ अभी बाकी भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए मुस्कुराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी वजह के खुश होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से फिर मिलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी पगडंडी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पहली बार महसूस किया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भूलना ज़रूरी नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी याद के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ना ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे मुड़कर देखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरसिंगार अब भी झर रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन इस बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उन पंखुड़ियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठाया नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें वहीं रहने दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ चीज़ें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर इसलिए होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वे हमारे पास नहीं रहतीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी स्मृति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महकती रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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